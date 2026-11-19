

(Adnkronos) - “La fenilchetonuria è una malattia genetica determinata dalla mutazione di un gene che provoca una carenza di un enzima molto importante - fenilalanina idrossilasi - che converte la fenilalanina nei sottoprodotti, causando un accumulo di questo aminoacido essenziale. È una malattia rara, ma l'incidenza nei nuovi nati è di circa un caso ogni 10mila nati in Europa e in Italia è anche un pochino più alta. Elevati livelli di fenilalanina nel sangue diventano tossici e compromettono lo sviluppo neurologico, fisico, psicomotorio. Per mantenere la concentrazione di questo aminoacido essenziale a livelli fisiologici, o almeno adeguati, storicamente, si è intervenuti con la dietoterapia, che rimane ovviamente cardine della cura di questa malattia. Recentemente - prosegue - si sono affacciate sullo scenario terapeutico anche altre prospettive terapeutiche”. Trattandosi di una malattia da accumulo, “è fondamentale una diagnosi precoce per iniziare una dietoterapia povera di fenilalanina. Iniziare la terapia efficace nel preadolescente o adolescente, comporta una maggiore compliance alla terapia, ai controlli e una vita migliore”. Lo spiega Graziella Cefalo, pediatra, responsabile Ss Malattie rare, Asst Santi Paolo e Carlo, Milano. (VIDEO)

“Le nuove terapie consentono, nei pazienti con fenilchetonuria, di poter mantenere livelli adeguati di questo aminoacido essenziale magari abbandonando anche la dieta, che comunque ha un peso notevole sulla qualità della loro vita. Il fatto di poter avere a breve l'opportunità di effettuare questo tipo di terapia anche nei pazienti adolescenti, cioè dai 12 anni di vita in su, permetterà, io penso, ma alcuni dati ce l'hanno già confermato, di avere una maggiore aderenza alla terapia dietetica e anche a quella con il farmaco. Quando i valori di fenilalanina nel sangue sono adeguati, sono gli stessi pazienti a dirci che si sentono molto meglio, che sono più prestanti nell'attività di studio, nel lavoro, ma anche nella relazione con gli altri, si sentono meno ansiosi, sentono meno difficoltà di concentrazione e che hanno molta più voglia di vivere pienamente la loro vita e di fare progettualità”. Così Graziella Cefalo spiega l’impatto dei nuovi approcci terapeutici, come il pegvaliase - farmaco già autorizzato per il trattamento della patologia, che ha recentemente ricevuto l’estensione delle indicazioni terapeutiche da parte della Commissione Europea (EMA) per includere i pazienti affetti da fenilchetonuria (PKU) di età pari o superiore a 12 anni -, sulla patologia.

Prima dell’introduzione dello screening neonatale, “non c'era una diagnosi precoce e i soggetti con fenilchetonuria presentavano gravissime disabilità psicointellettive, neurologiche come una grave epilessia - puntualizza Cefalo - Elevati livelli di fenilalanina causano maggiori danni nei soggetti al di sotto dei 10-12 anni perché il sistema nervoso è ancora in fase di maturazione. Proprio per questo un tempo si riteneva che fosse sufficiente la dietoterapia fino all’adolescenza. Poi però si è scoperto che in realtà non è così. Avere i livelli sotto controllo è fondamentale per tutta la vita perché, anche nei soggetti adulti non hanno un impatto così grave sullo sviluppo neurologico e neurocognitivo, resta un impatto importante sulle funzioni esecutive, sulla concentrazione, sullo stato di ansia”. Avere livelli alti di questo aminoacido “vuol dire essere depressi, essere ansiosi, avere difficoltà di concentrazione, di relazione, difficoltà sul lavoro - chiarisce - Adesso sappiamo che se un paziente è ormai adulto e magari aveva abbandonato la dieta quando aveva 20 o 18 anni e adesso ha 30 anni, se riprende la dieta recupera tutte quelle funzioni che non aveva più. Il problema è che spesso, il paziente, specie se ha abbandonato le terapie per lungo tempo, non si rende conto di avere questa ‘fogginess’, questa nebbia cognitiva. Solo quando poi comincia una nuova terapia e si abbassano i valori, si sente rinascere”.

L’approccio terapeutico è molto cambiato negli anni. “Per i bambini più piccoli è assolutamente indispensabile la dietoterapia i genitori si attengono alle disposizioni e i bambini sono sotto controllo - sottolinea Cefalo - Quando cominciano ad avere tra i 12 e i 15 anni la vita sociale si amplia e diventa difficile mantenere la dieta molto rigida che seguono. Avere quindi la possibilità di terapie che consentono di ampliare il tipo di alimenti che possono mangiare e, in alcuni casi, persino di addirittura abbandonare la dieta, è proprio un cambiamento di paradigma nella vita di questi ragazzi, se mantengono i valori di fenilalanina sotto controllo, hanno una vita assolutamente normale. Abbiamo ragazzi che sono laureati - conclude - hanno posizioni molto importanti anche nell’ambito lavorativo, hanno le loro famiglie, figli: una vita assolutamente normale, ma i livelli devono essere controllati”.

