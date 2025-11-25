

Roma, 25 nov (Adnkronos) - "Un provvedimento di portata storica, un passo fondamentale quello che stiamo compiendo". Lo ha detto la ministra della Famiglia Eugenia Roccella, in aula alla Camera, nella discussione sul Ddl che introduce il reato di femminicidio.

"Sono molto soddisfatta del fatto che questa legge, ci si augura, sia approvata all'unanimità e che ci sia una comunità di intenti nell'azione contro la violenza sulle donne al di là delle differenze ideologiche e politiche", ha detto ancora Roccella. "Serve altro? Certo, serve altro e possiamo fare un percorso insieme", ha aggiunto.

