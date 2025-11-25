

Roma, 25 nov (Adnkronos) - "Il testo è migliorato, i passi in avanti ci sono stati ma non bastano". Lo ha detto Daniela Morfino, del M5s, in aula alla Camera nel dibattito sul Ddl che introduce il reato di femminicidio.

"La legge che ci accingiamo a votare è una base, non un traguardo. Questa legge serve ma dobbiamo dare tutto, non qualcosa. Oggi abbiamo fatto insieme una legge di civiltà", ha spiegato la deputata M5s aggiungendo, tra l'altro: "Oggi lo consideriamo non un punto di arrivo ma un inizio su una tematica importantissima, perché mai più una donna debba morire per mano di chi diceva di amarla, mai più debba sentirsi sola, mai più il silenzio sia complice".



