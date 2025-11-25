

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - “Il provvedimento, che noi Lega sosteniamo fortemente, rappresenta un passo avanti per la tutela delle donne vittime di violenza. La legge è motivata da tre ragioni principali. Riconoscimento della specificità del reato: l’omicidio di una donna in quanto tale, ad esempio per il rifiuto di un rapporto, ha una matrice discriminatoria e non può essere equiparato ad altri omicidi; Prevenzione: la normativa consente interventi più tempestivi ed efficaci; Tutela: rafforza gli strumenti di protezione e assistenza per le vittime e i loro familiari". Così la deputata veneta della Lega Ingrid Bisa, annunciando il voto favorevole al disegno di legge.

"In continuità con il Codice Rosso, la legge amplia i livelli di reato, garantendo maggiore protezione alle donne. Il diritto non può restituire la vita a chi è stata uccisa, ma può salvare chi chiede aiuto oggi, educare attraverso le regole e affermare che la libertà delle donne non è mai negoziabile”, conclude.

