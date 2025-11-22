

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - “Una doppietta notevole : la ministra per le pari opportunità che afferma l’inutilità dell’educazione nel contrasto al femminicidio e il ministro della giustizia testimonial della superiorità del maschio per 'codice genetico'. La ministra Roccella plaude ad presunto rallentamento del numero dei femminicidi. Ma in Italia siamo ad una donna ammazzata ogni tre giorni. Ma la ministra vive forse nel mondo delle favole felici". Così in un post sui social l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

"Purtroppo la realtà è drammatica: La lotta contro la violenza di genere necessita di un intervento educativo a tutto campo, lo dicono gli studi internazionali che evidentemente la ministra ignora, a pochi giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’oscurantismo è il pane quotidiano del governo, ne abbiamo avuto prova anche con queste dichiarazioni , a pochi giorni dalla giornata contro la violenza sulle donne”.

