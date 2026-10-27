

Milano, 27 ott.(Adnkronos) - "Avrei voluto lasciare al mio successore una sfida molto più semplice, i tempi sono difficili: spero di lasciare una federazione un po' più allenata a questi imprevisti. Questi sei anni ci hanno allenato tutti come imprese e come federazione, quindi il presidente si troverà una squadra allenata". Così il presidente uscente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin a margine dell'assemblea della federazione a Milano. "Gli imprenditori hanno reagito bene, noi li abbiamo accompagnati in queste grandi difficoltà: diciamo che è un mare in burrasca, ma possiamo affermare che hanno surfato bene, magari insieme con il nostro aiuto".

