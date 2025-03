Roma, 20 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Felicia, brand di Andriani spa società benefit e punto di riferimento nel settore dell’healthy food grazie all’impiego di materie prime innovative e naturalmente prive di glutine, come cereali integrali (avena, riso, grano saraceno e teff) e legumi (lenticchie, ceci, piselli), annuncia la part-nership ufficiale con la Deejay ten 2025. Questa manifestazione, tra gli eventi podistici più amati, ha reso il running un’esperienza di puro intrattenimento. Il brand sarà presente con il suo stand presso il Deejay village, cuore pulsante dell’evento, per promuovere attività interattive con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e creare consapevolezza sull’importanza di adottare stili alimentari consapevoli e orientati alla biodiversità, valori fonda-mentali per il brand. Felicia, in questa occasione, omaggerà visitatori e partecipanti con i suoi prodotti creando un'opportunità unica per trasmettere il legame tra alimentazione sana e sport a chi desidera migliorare il proprio benessere.

"Siamo felici di prendere parte alla Deejay ten, un evento che da vent’anni rappresenta il connubio perfetto tra sport e socialità, con un'atmosfera unica e coinvolgente. Questa manifestazione non è solo una corsa, ma un’occasione di festa e inclusione. Per questo, con Felicia, vogliamo celebrare i valori autentici dello sport, mettendo il benessere delle persone e la tutela dell’ambiente al centro di ogni tappa", ha dichiarato Marco Lentini, marketing director di Andriani.

Felicia accompagnerà la Deejay ten 2025 percorrendo tutta Italia da Nord a Sud, da marzo a ottobre, in un viaggio che partirà il 23 marzo da Torino, passando per Bari il 27 aprile, Treviso il 18 maggio, e culminando a Milano il 12 ottobre per il gran finale. Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il seguente link: https://deejayten.deejay.it/.