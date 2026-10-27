

Milao, 27 ott.(Adnkronos) - "Il vostro comparto", quello del LegnoArredo, "è un pilastro economico e culturale dell'Italia, vale oltre il 2% del Pil e più di 19 miliardi di export". Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, intervenendo con un videomessaggio all'assemblea di FederlegnoArredo. "Il mio messaggio è chiaro", sottolinea Tajani. "Il governo è al vostro fianco. Le vostre imprese sono protagoniste, continuiamo a fare squadra".

"Dal 1945 difendete il nostro patrimonio più prezioso, il saper fare italiano coniugando qualità, bellezza e innovazione. Nessun imprenditore deve sentirsi mai da solo all'estero per questo ho messo la diplomazia della crescita al centro del ministero degli Esteri", conclude.

