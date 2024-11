(Adnkronos) - In sede di processo penale le indagini difensive svolte da un’agenzia investigativa accreditata possono essere la chiave di volta per una difesa vincente

Sesto San Giovanni - Milano, 12/11/2024 In sede di un procedimento penale è fondamentale, sia per l’accusato che per il suo difensore, costruire una difesa solida ed efficace. In questo contesto, l'investigatore privato professionista in indagini difensive penali ed investigazioni preventive penali, può svolgere un ruolo determinante, fornendo informazioni e prove utili alla strategia difensiva dell'avvocato penalista.

“Le indagini difensive penali si concentrano sulla raccolta di elementi probatori che possano smentire le accuse mosse all’imputato, dimostrare la sua innocenza o mitigare la sua responsabilità, smontando eventuali errori giudiziari o pregiudizi”, spiega Andrea Galluzzi, titolare della Fedaralpol di Milano. “La presunzione di innocenza è un pilastro fondamentale del sistema giudiziario, ma la strada verso la giustizia può essere insidiosa e, accade spesso che, chi viene accusato di un reato si ritrova in una posizione di svantaggio. È qui che le investigazioni difensive penali entrano in gioco, assumendo un ruolo cruciale nella ricerca della verità e nella salvaguardia dei diritti individuali. Le investigazioni difensive rappresentano un’importante risorsa per l’avvocato, il quale ha la facoltà di ricercare personalmente gli elementi di prova a favore del proprio assistito o, in alternativa, può affidare l’incarico ad un investigatore privato autorizzato”.

Da quasi 50 anni l’Agenzia Investigativa Federalpol di Milano è sinonimo di serietà, competenza e professionalità nel campo delle investigazioni private, operando con la massima discrezione ed efficienza per fornire soluzioni concrete ai propri clienti, sia privati che aziende, studi legali e PA. Grazie ad un pool di professionisti specializzati nei diversi ambiti di indagine ed avvalendosi di tecnologie all'avanguardia, l’Agenzia Investigativa Federalpol garantisce massima affidabilità in ogni fase del processo investigativo. L’autorizzazione ad espletare indagini difensive è stata rilasciata all’Agenzia Investigativa Federalpol dall'organo prefettizio, dopo averne accertato le competenze e la specifica esperienza professionale.

Le competenze trasversali e l’esperienza professionale hanno permesso all’Agenzia Investigativa Federalpol di ottenere, dall'organo prefettizio, l’autorizzazione ad espletare indagini difensive penali previo apposito mandato, per poter strutturare una difesa più solida.

“Le attività che un investigatore privato accreditato può svolgere nell’ambito delle indagini difensive penali sono diverse - prosegue Galluzzi - tra queste: ricercare testimoni e/o persone che potrebbero fornire informazioni utili alla difesa; reperire documenti, fotografie, video o altri elementi che possano sostenere la tesi del cliente; indagare sulla veridicità dell'alibi fornito dal cliente cercando eventuali incongruenze o elementi di prova o controprova; analizzare il fascicolo processuale dell’accusa alla ricerca di errori o irregolarità che possano invalidare le prove a carico dell’imputato; acquisire elementi che possano sminuire l'attendibilità delle accuse. L’azione coordinata di diversi professionisti nell'ambito scientifico-forense, come informatici e genetisti forensi, periti ed esperti in specifici settori, ci permette di fornire consulenza e supporto strategico all'avvocato difensore. Scegliere un investigatore privato professionista e affidabile, assicurandosi che abbia i requisiti di legge e la licenza rilasciata dal Prefetto necessari per svolgere tale incarico, è fondamentale per sostenere non solo una difesa efficace ma anche per tutelare i diritti fondamentali della persona”.

Contatti: https://www.federalpolinvestigazioni.com/it/