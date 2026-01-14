

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Ricordo Valeria Fedeli come una donna intelligente, sensibile e molto lucida. E personalmente ricordo l’affetto con cui mi ha accompagnato sia negli anni del governo, quando era vice presidente del Senato, sia negli ultimi anni. Era facile volerle bene ed era bello farlo. Ad Achille, ai suoi cari, alla sua CGIL, al Pd l’affetto e le condoglianze più profonde mie e di tutta Italia Viva". Lo dice Matteo Renzi.

