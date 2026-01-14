Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Si è spenta a soli 76 anni Valeria #Fedeli, dirigente sindacale, senatrice, valente ministra nel governo che ho presieduto. Una donna coraggiosa, battagliera, capace di dialogo. Un abbraccio ad Achille. Riposi in pace". Lo scrive sui social l'ex premier Paolo Gentiloni.
Fedeli: Gentiloni, 'donna coraggiosa, battagliera, capace di dialogo'
14 gennaio, 2026 • 08:22
Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Si è spenta a soli 76 anni Valeria #Fedeli, dirigente sindacale, senatrice, valente ministra nel governo che ho presieduto. Una donna coraggiosa, battagliera, capace di dialogo. Un abbraccio ad Achille. Riposi in pace". Lo scrive sui social l'ex premier Paolo Gentiloni.