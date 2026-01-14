

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Valeria Fedeli era forte e lucida, empatica, affettiva. Una femminista, una dirigente sindacale e politica con grande capacità di relazione. Le ragazze di oggi e quelle che verranno tengano conto di quanto il suo impegno e il suo lavoro abbiano contribuito a sgombrare loro la strada verso la libertà e l'autodeterminazione, verso la effettiva parità nei diritti". Così Anna Finocchiaro, già parlamentare e ministra, ricorda la figura di Valeria Fedeli.

