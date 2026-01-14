

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Un male inesorabile e feroce ci ha portato via Valeria Fedeli. Per molti anni prestigiosa dirigente nazionale della Cgil e del sindacato tessile europeo, poi vicepresidente del Senato e ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca". Lo dice Piero Fassino.

"Donna coraggiosa, sempre in prima linea in ogni battaglia per l'affermazione dei diritti dei lavoratori, delle donne, dei giovani, dei cittadini, credeva in una sinistra riformista capace di esprimere una cultura di governo. Ci mancherà e sempre ne ricorderemo con gratitudine la sua lucidità intellettuale, la sua passione civile, la sua generosità. Ad Achille e ai suoi cari la piu affettuosa vicinanza in queste ore di inconsolabile dolore", aggiunge il deputato del Pd.



