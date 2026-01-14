

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Ricordiamo con un minuto di silenzio Valeria Fedeli. Il suo impegno nelle istituzioni, da vice presidente del Senato, ministra, appassionata femminista, sindacalista, dirigente politica e la ringraziamo per tutto quello che ha fatto per la nostra comunità". Lo ha detto Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati, esprimendo il cordoglio dei deputati e dei senatori riuniti in Assemblea per la scomparsa di Valeria Fedeli.

"Ci stringiamo ad Achille in questo triste momento e con un minuto di silenzio esprimiamo il nostro dolore e rispetto per la scomparsa di Valeria. Nei prossimo giorni ricorderemo il suo impegno nelle istituzioni e nel Paese", ha proseguito Braga.

"Ha dato esempio nella militanza, dignità per il lavoro, ci sono battaglie che vanno portate avanti. Vicinanza umana e politica", ha aggiunto.



