

Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - Come da aspettative la Federal Reserve va avanti con prudenza sulla strada del taglio dei tassi. Il Fomc, il comitato di politica monetaria della banca centrale Usa, ha infatti deciso un taglio 'light' da 25 punti base che porta così il range di riferimento fra il 3,75 e il 4%. Ancora una volta il nuovo membro del comitato, Stephen Miran, indicato da Trump, ha votato in dissenso chiedendo un taglio da 50 punti, mentre un altro dei membri, Jeffrey R. Schmid, avrebbe preferito mantenere il livello attuale. La Fed ha comunque ribadito nell anota conclusiva l'attenzione ai dati in arrivo nella valutazione delle prossime mosse di politica monetaria.

