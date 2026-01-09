

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Non ne abbiamo mai parlato e io non ho parlato con Arianna" di una sua candidatura per il Campidoglio o per il Parlamento. "Arianna è un dirigente politico di massimo livello di Fratelli d'Italia, una militante storica. Finora ha sempre deciso di non avere incarichi elettivi. Io non sempre ho condiviso quella scelta. In ogni caso so come la pensa lei e quindi penso che le decisioni nel caso le debba prendere lei". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno, rispondendo ad una domanda sulle scelte politiche della sorella.

