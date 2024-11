Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Io ho espresso un'opinione del tutto personale, non è una questione né urgente né fondamentale. La storia della Fiamma tricolore è la storia della mia vita, non rinnego la mia storia personale ma abbiamo visto tanti cambiamenti in questi anni. Ho imparto dai grandi leader che la politica significa guardare avanti e non indietro, guardare al futuro anche se a volte spaventa. Non so se mai ci sarà questo cambiamento ma se lo faremo, lo faremo perchè deciso da noi e non perchè qualcuno ce lo ha imposto". Così il ministro Luca Ciriani a Tg2 Post.