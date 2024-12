Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Io credo che Bignami si sia vergognato davvero di quella foto" con la divisa da nazista "ma io sono abituato a fare gli auguri di buon lavoro e li faccio a Bignami e Foti, io preferisco vincere nelle urne quando è più importante. Bignami ha commesso errori gravi, si rese protagonista con Musumeci di una conferenza stampa in cui ci attaccarono frontalmente mentre gli uomini della Protezione civile erano al lavoro per salvare le persone e visto come sono andate le elezioni, evidentemente i cittadini hanno creduto a noi". Lo dice Stefano Bonaccini a Tagadà su La7.