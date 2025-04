Roma, 27 apr. (Adnkronos) - “Quanto accaduto oggi a Dongo è inaccettabile. Ottant’anni dopo la Liberazione, vedere neofascisti rendere omaggio con il saluto romano ai gerarchi della dittatura è una ferita gravissima per la nostra memoria democratica". Lo afferma la deputata Silvia Roggiani, segretaria regionale del Partito democratico della Lombardia.

"Non possiamo e non dobbiamo mai sottovalutare simili gesti: dietro questi atti gravissimi -aggiunge- c’è il rifiuto dei valori di libertà, giustizia e uguaglianza conquistati con la Resistenza. Come Partito democratico siamo e saremo sempre al fianco dell’Anpi e delle centinaia di cittadini e cittadine che oggi, con coraggio e determinazione, hanno risposto intonando ‘Bella Ciao’ a chi vorrebbe riportare indietro l’orologio della storia".