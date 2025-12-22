

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà domani in missione a Gibuti, per incontri istituzionali e per visitare il contingente della base militare italiana Guillet, composto da circa cento militari, e della fregata Antonio Marceglia, parte della Missione europea Aspides (Eunavfor) per la sicurezza marittima. Lo rende noto la Farnesina. Il programma della missione includerà incontri con il Presidente della Repubblica Ismail Omar Guelleh e con il Ministro degli Esteri Abdokader Houssein Omar, al quale il Ministro Tajani confermerà l’interesse a rafforzare i rapporti bilaterali e la collaborazione per la sicurezza nel Corno d’Africa e nel Mar Rosso. Nel settore della difesa e sicurezza, Tajani valorizzerà l’eccellente cooperazione fondata in primo luogo sulla presenza italiana nella base militare a Gibuti, che dal 2014 ad oggi ha contribuito alla formazione di circa 9.000 operatori di sicurezza gibutiani e somali.

Nell'agenda dei colloqui, l’azione di Gibuti per la stabilità regionale alla luce delle nuove tensioni degli ultimi mesi, attraverso l’accoglienza di migranti e rifugiati e il lavoro dei militari gibutiani nella missione di stabilizzazione della Somalia Aussom, sotto la guida dell’Unione Africana. Un impegno, quest’ultimo, che l’Italia intende sostenere favorendo una mediazione regionale che includa tutti i Paesi del Corno, mettendo al centro lo sviluppo degli investimenti e delle infrastrutture, anche portuali, come veicolo di dialogo e crescita condivisa seguendo l’approccio del Piano Mattei. In questo contesto, Tajani sottolineerà l’interesse a collaborare nell’ambito del progetto “Djibouti Vision 2035”, mirato a valorizzare il ruolo del Paese quale hub commerciale e logistico, facendo leva sulla qualificata presenza imprenditoriale italiana.

Negli incontri istituzionali si discuterà anche del comune sostegno al Sudan: Gibuti ha attivamente contribuito alla mediazione tra le parti, nel quadro dell’Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo (Igad), di cui ospita la Sede e co-presiede il Forum dei donatori assieme all’Italia. Tajani ricorderà l’iniziativa “Italy for Sudan”, mirata ad alleviare le sofferenze degli sfollati ed in particolare donne, giovani e bambini, che avvierà la sua prima fase con il volo di aiuti in partenza da Roma per Port Sudan il 24 dicembre prossimo, portando un messaggio di speranza alla vigilia del Natale.

