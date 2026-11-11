

Roma, 11 nov. (Adnkronos Salute) - In Italia circa 3,8 milioni di persone vivono con una diagnosi di diabete, pari al 6,4% della popolazione, mentre oltre 1 milione potrebbe convivere con la malattia senza aver ricevuto una diagnosi. Sono numeri che, in vista della Giornata mondiale del diabete che si celebra il 14 novembre, richiamano l'attenzione sulla necessità di rafforzare prevenzione, diagnosi precoce e accesso a cure personalizzate. Oltre il 90% dei casi riguarda il diabete di tipo 2. Sul fronte terapeutico, recentemente il Chmp (Comitato responsabile della valutazione scientifica dei medicinali per uso umano nell'Unione europea) dell'Ema - European Medicines Agency ha espresso parere favorevole alla prima combinazione di insulina basale icodec settimanale e semaglutide settimanale. La formulazione riunisce due meccanismi d'azione complementari, con l'obiettivo di favorire il controllo glicemico e ridurre la complessità della terapia. Dopo il primato sull'insulina settimanale, l'Italia potrebbe essere il primo Paese europeo a rendere disponibile questa innovazione.

"La gestione del diabete di tipo 2 non può essere valutata esclusivamente attraverso il raggiungimento dei target glicemici", afferma Francesco Giorgino, docente di Endocrinologia dell'università di Bari Aldo Moro. La combinazione settimanale può contribuire a ridurre il numero delle somministrazioni e la complessità degli schemi, sostenendo aderenza e qualità di vita. Favorevole l'accoglienza delle associazioni. "Ridurre le somministrazioni significa alleggerire il carico fisico e psicologico della malattia", sottolinea Manuela Bertaggia, presidente Fand - Associazione italiana diabetici, rivolgendo un appello all'Aifa - Agenzia italiana del farmaco per un accesso rapido. La Sid - Società italiana diabetologia e Amd - Associazione medici diabetologi evidenziano che passare dalle iniezioni quotidiane a una sola somministrazione settimanale può semplificare concretamente la cura, ferma restando la necessità di personalizzazione, educazione terapeutica e monitoraggio.

Anche le istituzioni chiedono tempi rapidi. Daniela Sbrollini e Roberto Pella, co-presidenti dell'Intergruppo parlamentare Obesità, diabete e malattie croniche non trasmissibili, auspicano un accesso tempestivo ed equo in tutto il Paese. Per il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, l'Italia deve cogliere subito "una nuova occasione per semplificare la vita dei pazienti". La Giornata mondiale - conclude la nota - rilancia così una sfida decisiva: trasformare l'innovazione scientifica in un'opportunità concreta, appropriata e accessibile, affinché la qualità delle cure non dipenda dal territorio o dalle condizioni sociali.

