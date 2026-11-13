

Roma, 13 nov. (Adnkronos Salute) - "Dobbiamo costruire una governance condivisa, del farmaco e della salute in generale. Chiaramente il tavolo Aifa-Aiom di questa estate su oncologia e oncoematologia è importantissimo perché noi vogliamo una Aifa dialogante con le società scientifiche, con le Istituzioni, ma anche con le associazioni dei pazienti. E’ chiaro che le decisioni regolatorie devono rispondere a bisogni clinici, assistenziali reali, in un momento in cui l'avanzamento delle conoscenze corre rapido, questo grazie anche agli algoritmi dell'intelligenza artificiale, quindi dobbiamo fare rete, dobbiamo fare squadra. In Italia abbiamo tanti professionisti e tanti centri di ricerca di alto livello, insomma noi vogliamo dialogare e siamo a servizio del sistema e lasciatemelo dire, dobbiamo noi essere i garanti di quella unitarietà del Ssn insieme al ministero della Salute per far sì che l'innovazione sia equa, quindi questo è il ruolo di Aifa e noi lavoriamo ogni giorno in questo senso”. Lo ha dichiarato Robert Giovanni Nisticò, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), intervenendo da remoto alla conferenza stampa sui farmaci innovativi in oncologia in occasione del XXVIII Congresso nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), in corso a Roma fino al 15 novembre.

“Siamo in una fase sperimentale: in questo momento si tratta di mettere a disposizione del Fondo per i farmaci innovativi una quota di 70 milioni di euro. Una cifra che probabilmente non sarà sufficiente, ma questa prima fase ci permetterà di capire quali sono le reali esigenze e, in futuro, di programmare e distribuire meglio le risorse” ha aggiunto Nisticò, parlando dei provvedimenti per l'accesso precoce ai farmaci innovativi presenti nella Legge di bilancio 2027 all'articolo 72. "Il principio di fondo – ha aggiunto – è che il diritto alla salute deve prevalere, anche sul piano dei tempi, rispetto alle valutazioni economiche. L’accesso precoce ai farmaci è già previsto in diversi Paesi, come Francia, Germania, Inghilterra e Spagna, che mostrano una particolare attenzione a questo tema. A mio avviso, si tratta di una norma di civiltà, che ci auguriamo possa essere approvata con la legge di Bilancio entro la fine dell’anno".

