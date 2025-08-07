PHOTO





Milano, 31 lug. (Adnkronos Salute) - "Il Testo unico della legislazione farmaceutica si inserisce nella traiettoria di riforma e visione a lungo termine" imboccata dal Governo nei primi 1.000 giorni dal suo insediamento. "Con il disegno di legge delega che presentiamo oggi, compiamo un ulteriore passo in avanti. Siamo consapevoli della necessità di superare una normativa nazionale spesso frammentata e farraginosa, attraverso un quadro normativo più organico. Troppo spesso norme stratificate nel tempo hanno prodotto tante sovrapposizioni, incertezze e rallentamenti che finiscono per ricadere sui cittadini, sull'accesso alle cure e sulla capacità del sistema di rispondere con efficienza e tempestività". Lo ha spiegato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante il convegno 'Verso il Testo unico della legislazione farmaceutica', in corso alla Camera. "Abbiamo davanti a noi un progetto di riforma ambizioso - ha sottolineato - che si muove lungo due direttrici: semplificare e modernizzare". (segue)

