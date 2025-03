PHOTO





Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - Flavia Binetti è il nuovo amministratore delegato di Organon Italia. Lo rende noto la multinazionale farmaceutica. Binetti, nata a Roma e madre di tre figlie, vanta una consolidata esperienza nel settore farmaceutico, prima in Msd dove ha ricoperto molteplici ruoli di responsabilità, poi in Organon dove ha consolidato la sua posizione di leadership nel mondo della salute femminile. Esperta di strategie commerciali e marketing, di market access e pianificazione, è da sempre una leader appassionata e inclusiva, combinando capacità strategiche a quelle imprenditoriali, sviluppate nelle diverse aree di business di cui si è occupata e grazie diversi ruoli che ha ricoperto, spaziando dall'area marketing e vendite fino al market access, le relazioni istituzionali e la comunicazione.

"Sono orgogliosa di rappresentare Organon Italia - ha dichiarato Binetti - un'azienda che è da sempre guidata dalle competenze e dalla professionalità delle sue persone e che ha fatto dell'inclusione il tratto dominante e realmente agito all'interno della nostra organizzazione. Insieme al mio team di leadership e tutti i colleghi di Organon Italia proseguiremo il nostro impegno per le donne, concentrandoci sempre più verso quelle patologie che interessano in modo disproporzionale l'universo femminile e sono spesso ancora insoddisfatte come per esempio l'emicrania, una condizione che affligge le donne tre volte più degli uomini e per la quale le pazienti arrivano alla corretta diagnosi molto in ritardo con un pesante aggravio per la loro qualità di vita".

Appassionata di people management e cultural change, negli anni della sua carriera Binetti si è impegnata a sviluppare approcci aziendali innovativi basati sulla progettazione e implementazione di nuovi modelli Go-To-Market. Arriva alla guida di Organon Italia dopo un percorso di crescita professionale che l'ha vista impegnata in prima linea nello sviluppo dell'azienda e nel consolidamento della sua reputazione, trasformando la start-up in un brand consolidato nel panorama italiano. Nel nuovo ruolo di amministratore delegato di Organon Italia, Binetti guiderà il percorso di evoluzione dell'azienda, garantendo una forte presenza nel mercato locale e facendo leva su un portfolio di prodotti unico, ampio e diversificato, per ampliare l'accesso in Italia e rendere disponibili queste importanti opzioni terapeutiche a tutti i pazienti.