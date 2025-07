Milano, 27 giu. (Adnkronos Salute) - L'italiana Neopharmed Gentili acquisisce il business europeo del farmaco Orladeyo* dall'americana BioCryst Pharmaceuticals, stabilendo "una presenza scalabile nelle malattie rare in Europa". Lo comunica l'azienda farmaceutica controllata dalla famiglia Del Bono e dai fondi internazionali di private equity Ardian e Renaissance Partners. Orladeyo è il primo inibitore orale della callicreina plasmatica, a somministrazione giornaliera, indicato per il trattamento dell'angioedema ereditario (Hae). Al momento della chiusura dell'operazione, prevista a ottobre 2025, Neopharmed corrisponderà a BioCryst "250 milioni di dollari come pagamento iniziale per gli asset e i diritti europei" su Orladeyo, "e fino a 14 milioni di dollari in futuri traguardi legati alle vendite in Europa centrale e orientale", si legge in una nota. La transazione sarà finanziata da "una combinazione di liquidità disponibile e contributi degli azionisti di Neopharmed".

"Neopharmed acquisisce un business nelle malattie rare destinato a crescere del +30% annuo nel 2025, generando circa 50 milioni di euro di vendite con un significativo potenziale di crescita a lungo termine e una piattaforma specializzata consolidata e scalabile per supportare l'espansione del portafoglio", sottolinea l'azienda. "Questa operazione - spiega - è in linea con la strategia di Neopharmed di replicare il successo in Italia a livello europeo, rafforzando al contempo il suo portafoglio con l'ingresso nel settore delle malattie rare, caratterizzato da alto valore e crescita rapida". L'acquisizione "pone Neopharmed in una posizione solida per generare valore oltre Orladeyo e favorire una crescita sostenibile fino al prossimo decennio, grazie all'espansione della pipeline nei farmaci specialistici e nelle terapie per le malattie rare". L'operazione "consentirà la continuità commerciale di Orladeyo disponibile per i pazienti in Europa grazie alle risorse, alle capacità e al know-how che BioCryst ha sviluppato nel campo dell'Hae".

"Questa operazione segna l'inizio di un nuovo percorso per Neopharmed Gentili, proiettando l'azienda sulla scena internazionale e nel campo delle malattie rare, sfruttando le solide radici italiane e accogliendo un team europeo di successo e con esperienza - dichiara Alessandro Del Bono, presidente e Ceo di Neopharmed Gentili - Questa acquisizione conferma e rafforza ulteriormente la nostra traiettoria di crescita a lungo termine, consolidando il nostro posizionamento come azienda farmaceutica specializzata leader in Europa. Desidero ringraziare il Ceo di BioCryst, Jon Stonehouse, e il suo team per lo spirito collaborativo che ha contraddistinto le nostre discussioni. Voglio anche congratularmi con il team di Neopharmed per questa operazione, che segna un passo fondamentale nel nostro percorso strategico a lungo termine, e ringraziarli per il loro duro lavoro e impegno in questo processo".

"Questa transazione è coerente con la nostra strategia di mettere Orladeyo a disposizione dei pazienti in Europa attraverso il team che abbiamo costruito, e ci mette in una posizione ancora più forte per creare valore al di là di Orladeyo e una crescita sostenibile nel prossimo decennio attraverso la nostra pipeline e potenziali opportunità esterne - afferma Jon Stonehouse, presidente e Ceo di BioCryst - Crediamo che Neopharmed Gentili sarà in grado di sfruttare Orladeyo e questo team eccezionale per lanciare una strategia efficiente e mirata in termini di capitale che potrebbe evolvere in un busieness di successo nel vampo delle malattie rare in Europa, che potrebbe diventare il partner di riferimento per le aziende statunitensi di malattie rare, compresa BioCryst quando renderemo disponibili ulteriori prodotti sul mercato".