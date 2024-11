Roma, 5 nov. (Adnkronos Salute) - La filiale italiana di Gedeon Richter, società farmaceutica multinazionale con sede in Ungheria, ha ottenuto la Certificazione della parità di genere (standard nazionale UNI/PdR 125:2022) da Bureau Veritas e, per il secondo anno consecutivo, il titolo di Great Place to Work*, considerato a livello globale come indicatore di eccellenza nella cultura aziendale. I riconoscimenti - si legge in una nota - hanno radici in una cultura aziendale inclusiva e orientata al benessere dei propri collaboratori. Gedeon Richter vanta il centro di ricerche farmacologiche più importante dell'Europa centro-orientale, più di 200 prodotti distribuiti in 100 Paesi del mondo e oltre 12mila dipendenti a livello globale.

"Da sempre ci impegniamo nel garantire un ambiente di lavoro sano, equo e inclusivo, dove viene valorizzata l'unicità di ogni persona - commenta Maria Giovanna Labbate, amministratrice delegata di Gedeon Richter Italia - Siamo orgogliosi di avere ottenuto questi due riconoscimenti che certificano il nostro impegno nel garantire la parità di genere all'interno della nostra azienda e a promuovere il benessere delle persone in ogni aspetto della vita personale e professionale sul luogo di lavoro".

Sin dalla sua fondazione, la centralità della figura femminile in Gedeon Richter Italia rappresenta un principio cardine, essendo l'azienda impegnata a 360 gradi sul benessere e salute della donna in tutte le fasi della vita, dall'adolescenza all'età adulta, fino alla maturità. Questo impegno si riflette anche nella creazione di progetti significativi e partnership strategiche che mirano a promuovere l'empowerment femminile e ad avanzare nel campo della cultura ed educazione, contribuendo a creare un ambiente di lavoro e una società più inclusivi e orientati al futuro. Lavorare in Gedeon Richter Italia si traduce nel collaborare in team cross funzionali aperti, inclusivi e non gerarchici, in continua evoluzione e che abbracciano l'incertezza e l'ambiguità con maggiore fiducia. L'azienda sostiene sia lo sviluppo professionale, sia il benessere dei dipendenti, con l'obiettivo di favorire un clima di fiducia e spirito di squadra e offrire un'esperienza lavorativa significativa alle persone che contribuiscono ogni giorno alla sua crescita.