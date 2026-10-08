

Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) - Un ponte fra arte e scienza per celebrare gli 80 anni di Bristol Myers Squibb in Italia. Dal 21 al 23 ottobre l’azienda promuove a Roma, a Palazzo Merulana, una mostra-evento che riunisce le opere di Andrea Olivari, visual creator e scultore, e di Lucamaleonte, street artist. L’esperienza culturale immersiva e inedita interpreta, attraverso l’arte contemporanea, l’impegno di Bristol Myers Squibb nella ricerca e nell’innovazione per rispondere ai bisogni di salute ancora insoddisfatti. La mostra - informa una nota - unisce il live painting di Lucamaleonte, in programma il 21 ottobre, a 2 installazioni scultoree di Olivari. Le opere esplorano il tema della salute e dell’innovazione e danno forma al dialogo tra scienza, cura e centralità della persona.

“Per celebrare questo importante traguardo - spiega Regina Vasiliou, Vice President e General Manager di Bristol Myers Squibb Italia – abbiamo scelto di affidare all’arte il racconto del valore della ricerca scientifica. Arte e scienza condividono la capacità di osservare la complessità, partire da un’intuizione e trasformarla in qualcosa di nuovo, in grado di generare un impatto concreto sulla vita delle persone. Questa mostra racconta una storia iniziata nel 1946 e costruita attraverso ricerca, innovazione e impegno costante nelle aree in cui i bisogni di salute sono più urgenti. Una storia che ha contribuito all'evoluzione della medicina, dalle malattie infettive all'ambito cardiovascolare, fino alle più recenti frontiere dell'oncoematologia, dell'immunologia e delle neuroscienze. Ottant'anni di ricerca che ci hanno permesso di costruire una relazione solida e duratura con il Paese e di contribuire al progresso della ricerca e della cura in Italia”.

Con le 2 installazioni scultoree di Olivari, lo spettatore è invitato a esplorare il dialogo profondo tra il cervello, simbolo di visione, rigore e innovazione, e il cuore, metafora di empatia e cura. A unire visivamente le due opere interviene Lucamaleonte che, attraverso una performance di live painting, crea il ponte concettuale che connette e completa l’esposizione. “Sono orgoglioso di aver contribuito alla realizzazione di questo progetto, che vuole trasmettere a tutti, soprattutto ai più giovani, il valore della scienza attraverso l’arte – afferma Olivari –. Le mie opere, ‘Your Brain When You Believe In Your Vision’ e ‘Your Heart When You Care For Others’, nascono proprio per dare forma fisica a due elementi che spesso consideriamo opposti, ma che nella vita, come nella ricerca scientifica, sono indissolubili. Spero che i visitatori possano percepire, toccando con lo sguardo queste opere, che la scienza e la ricerca medica sono anch’esse una straordinaria forma artistica, e che ogni grande cambiamento nasce nell’intuizione e nella visione della mente ma si compie solo quando queste diventano uno strumento di attenzione e cura per gli altri”.



“Il collegamento visivo tra le due sculture dello spazio espositivo è un racconto che unisce ricerca, progresso e attenzione alla persona – sottolinea Lucamaleonte – Con la mia opera ‘Il ponte tra arte e scienza’, ho voluto allontanarmi dai cliché della tecnologia fredda per riconnettermi alla natura e alle sue leggi più pure. Ho scelto l'archetipo dell'albero come simbolo di crescita e conoscenza, interpretando i fiori come metafora poetica dei traguardi scientifici, gemme vitali che prendono forma grazie al nutrimento e al tempo. Attraverso la performance di live painting, traccerò un filo visivo e concettuale nello spazio reale per connettere il rigore dell'innovazione alla cura profonda dell'individuo”.

Il ponte è la metafora che guida l’intero ottantesimo anniversario di Bristol Myers Squibb in Italia: un impegno per la salute costruito nel tempo e proiettato verso il futuro. “Ottant'anni rappresentano un'occasione per guardare con orgoglio a ciò che abbiamo costruito in Italia – prosegue Vasiliou –, ma soprattutto per continuare a immaginare ciò che possiamo ancora realizzare. Oggi la nostra pipeline conta circa 50 molecole in diverse fasi di sviluppo. Alla base di tutto, vi è la medicina di precisione e, intorno, una rete di ricerca che coinvolge centinaia di strutture sanitarie sul territorio italiano. Guardiamo al futuro con la stessa ambizione che ha caratterizzato la nostra storia, per promuovere ricerca e innovazione scientifica e contribuire allo sviluppo di soluzioni capaci di rispondere alle sfide di salute di oggi e di domani”. Gli artisti saranno presenti il 21 ottobre per una live exhibition aperta al pubblico fino alle ore 17. Al termine della live exhibition, l’opera pittorica e le installazioni scultoree rimarranno esposte a Palazzo Merulana fino al 23 ottobre, con ingresso libero tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 20.

