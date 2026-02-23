

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio il Governo italiano, i Ministri Tajani e Lollobrigida, per la proposta sul futuro della Fao che hanno avanzato oggi a Bruxelles. In questi anni ho cercato di fare il meglio per servire il mandato speciale di questa grande organizzazione tecnica multilaterale e tutti i suoi paesi membri". Lo afferma il vice direttore generale della Fao Maurizio Martina nel commentare la proposta di candidatura alla direzione generale della Fao.

"Inizia ora un lungo e appassionante percorso di confronto e l’unità europea - aggiunge - sarà una condizione decisiva per offrire a tutti, globalmente, una forte prospettiva al passo con le enormi sfide che siamo chiamati ad affrontare sui temi della sicurezza alimentare e della lotta alla fame che purtroppo ancora colpiscono ogni giorno milioni di persone ovunque nel mondo".

