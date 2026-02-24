

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “La maggioranza di destra e il governo, guidato dalla Premier Meloni, tradiscono ancora una volta le donne di questo Paese. Il progetto di legge del Pd sul congedo paritario di 5 mesi per la madre e il padre alla nascita di un figlio è stato di fatto bocciato alla Camera, con la scusa delle risorse. Eppure è evidente a tutti che se promuovere la condivisione del lavoro di cura - e quindi l’occupazione femminile da un lato e la responsabilizzazione dei padri dall’altro – fosse una priorità per l’Esecutivo, i soldi si troverebbero. E’ un atteggiamento molto grave, anche perché sono quattro anni che parlano di maternità e di lotta alla denatalità, ma solo per fare propaganda”. Lo dicono le senatrici del Pd.

