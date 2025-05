Roma, 21 mag. (Adnkronos) - “Quello dell’inverno demografico è assolutamente un problema enorme e va affrontato con politiche concrete di sostegno alle famiglie e di sostegno alla natalità. È un problema che dovremmo essere in grado di affrontare trasversalmente. Purtroppo non è così. Perché abbiamo visto votare contro a delle nostre proposte che vanno esattamente in questa direzione". Lo ha detto a Tv2000 la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite d’apertura della nuova puntata del programma ‘Di Bella sul 28’, condotto da Antonio Di Bella, in onda stasera 21 maggio alle ore 21.10.

"Cos’è fondamentale per una famiglia oggi per sentirsi rassicurata nel proprio proposito di voler fare un figlio? Anzitutto il fatto di sapere di avere un asilo nido a cui mandarlo e quindi di non dovere magari rinunciare a lavorare o rinunciare a uno stipendio in casa. Questo governo ha ridotto il numero di asili nido che si faranno con gli investimenti europei del Pnrr e ha ridotto anche il fondo che si usa per pagare gli educatori ai nidi e gli insegnanti nelle scuole dell’infanzia. Il contrario di quello che servirebbe”.

“C’è poi la questione – ha concluso Schlein a Tv2000 – del congedo paritario. Pensare ad un congedo che non sia soltanto per le madri, ma che sia pagato al 100% per entrambi i genitori, obbligatorio, non trasferibile tra di loro, perché oggi in Italia abbiamo un congedo per i padri soltanto di 10 giorni facoltativo. E diciamoci la verità, tanti non lo prendono perché hanno paura di subire delle conseguenze in azienda, di vedere le differenze con gli altri. Per questo dobbiamo fare come la Spagna o come altri paesi”.