

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Le opposizioni chiedono che si riaprano i termini per la discussione della proposta sul congedo paritario, sottoscritta da tutti i gruppi della minoranza, e si rinvii alla prossima settimana il voto sul provvedimento. La commissione Bilancio, dopo la relazione tecnica della Ragioneria della Stato negativa sulle coperture della proposta delle opposizioni, ha approvato a maggioranza la soppressione del testo. Per le opposizioni si è trattato di "un imbroglio".

Dice Cecilia Guerra del Pd: "La commissione Lavoro competente sulla legge non ha avuto la relazione tecnica della Ragioneria per poter lavorare su nuove coperture. La commissione Bilancio ha chiuso i lavori in quanto non competente. Questa proposta è stata presentata da tutte le 6 forze di opposizioni. Pensateci prima di sputarci sopra. E' stato fatto un imbroglio. I casi sono due: o voi non avete il coraggio di bocciare nel merito questo provvedimento oppure aderite alla nostra proposta di trovare una via per riaprire i termini e fare un vera discussione in questo che dovrebbe essere un Parlamento".

In aula con la stessa richiesta sono intervenuti Marco Grimaldi di Avs, Elena Bonetti di Azione e Daniela Torto dei 5 Stelle.

