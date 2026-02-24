Roma, 24 feb. (Adnkronos) - A seguito del rinvio della proposta di legge sul congedo paritario, le forze di opposizione incontreranno la stampa oggi alle ore 14.30, presso il Palazzo dei Gruppi della Camera dei Deputati (terzo piano, Sala Berlinguer). Interverranno Elly Schlein, Giuseppe Conte (in collegamento), Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni (in collegamento), Elena Bonetti, Maria Elena Boschi e Riccardo Magi.
**Famiglia: conferenza stampa Schlein, Conte, laeder Avs, Bonetti, Boschi e Magi**
24 febbraio, 2026 • 13:03
