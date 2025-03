Roma, 25 mar. (Adnkronos) - “La proposta di Dario Franceschini sull’attribuzione del solo cognome della madre ai figli è un atto coraggioso e di civiltà. Riconosce pienamente il ruolo della maternità e rompe con un’impostazione patriarcale superata”. Lo dichiara Mario Ciarla, capogruppo Pd in Regione Lazio.

“È un segnale forte che viene da un uomo e che rafforza il principio di uguaglianza. Dire che ci sono altre priorità’ non può più funzionare: i diritti non si rimandano. Ora il Parlamento abbia il coraggio di fare questo passo: è tempo di cambiare davvero".