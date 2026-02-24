Roma, 24 feb. (Adnkronos) - L'aula della Camera ha bocciato la richiesta delle opposizioni di riaprire i termini sulla proposta del congedo paritario e rinviare alla prossima settimana il voto. I voti di differenza sono stati 23.
**Famiglia: Camera boccia per 23 voti rinvio esame congedo paritario**
24 febbraio, 2026 • 15:43
