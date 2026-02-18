

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "A parole si riempiono la bocca di famiglia e natalità, ma quando c’è da approvare misure concrete che migliorano davvero la vita delle persone e in particolare delle donne non li troviamo mai". Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

"Sulla proposta unitaria delle opposizioni, a prima firma della nostra segretaria Schlein, sui congedi paritari obbligatori ancora una volta la via scelta dalla maggioranza è la fuga: il testo approderà in Aula senza mandato al relatore e senza una posizione del Governo. Uno schema già visto, come nel caso del salario minimo: davanti a riforme di equità e diritti sociali, preferiscono rinviare o bloccare. È evidente che non condividono l’obiettivo dei congedi paritari, ma si vergognano a dirlo apertamente".

"Il Partito Democratico sarà in Aula insieme alle altre opposizioni per sostenere l’urgenza di questa misura, che significa riconoscere fino in fondo l’importanza del lavoro di cura condiviso. Sostenere la genitorialità significa garantire pari opportunità, tutelare il lavoro e rendere più giuste e credibili le politiche familiari".

