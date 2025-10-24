

Roma, 24 ott (Adnkronos) - "Nei giorni scorsi è circolato sui social un falso video che coinvolge Donzelli di FdI in cui avrebbe attribuito a Sigfrido Ranucci e al suo operato la responsabilità dell’attentato dinamitardo da quest’ultimo subito, e la Consob ha deciso di oscurare ben 17 siti truffa che usavano deepfake di Meloni, Salvini, Schlein e Calenda per promuovere cripto e investimenti abusivi". Lo dice Avs in una interrogazione al ministro dell'Interno a prima firma Elisabetta Piccolotti.

"E nel suo profilo Instagram l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, ha denunciato la diffusione, da parte dell’esponente veneto di FdI Matteo Baldan, di un deepfake nel quale la stessa Salis giustificava la strage dei Carabinieri di Castel D’Azzano -prosegue l'interrogazione di Avs-. Vogliamo sapere dal governo a questo punto, di fronte all’urgente necessità di contrastare l’allarmante diffusione di deepfake, diretta al condizionamento dell’opinione pubblica, quali iniziative intende assumere per dotare le forze dell’ordine delle tecnologie e degli strumenti necessari per l’accertamento dei responsabili e per la prevenzione di tale fenomeno".

"Vogliamo anche sapere dal governo - prosegue la parlamentare rossoverde - quali iniziative anche normative ritiene opportuno e urgente avviare, volte all’identificazione, tramite per esempio l’inserimento della filigrana, dei video realizzati con software di intelligenza artificiale".

Nell'atto ispettivo parlamentare si ricorda poi che l'Italia ha recepito il Regolamento europeo "AI Act" (Regolamento (UE) 2024/1689). E tra le finalità principali della Legge, vi è quello di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale, garantendo la piena vigilanza sui rischi economici e sociali che l'utilizzo della stessa può comportare, apportando anche diverse modifiche al codice penale. Tra queste modifiche vi è la norma dedicata al contrasto della illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale. Fenomeno, quest'ultimo, che prende anche il nome di Deepfake. E si prevede da uno a cinque anni di reclusione per «chiunque cagiona un danno ingiusto a una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità".




