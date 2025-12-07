

Abu Dhabi, 7 dic. (Adnkronos) - Max Verstappen vince il Gp di Abu Dhabi, l'ultimo della stagione di F1, ma è Lando Norris il campione del Mondo. Al pilota della McLaren bastava il terzo posto per aggiudicarsi il titolo ed ha fatto una gara attenta, proprio per ottenere quella posizione, sufficiente a regalargli il primo titolo mondiale della carriera ai danni dell'olandese e del compagno di squadra Oscar Piastri che chiude in seconda posizione nella gara di Yas Marina. Verstappen ad Abu Dhabi ottiene l'ottava vittoria in stagione, una in più di Norris che si ferma a 7, ma non è sufficiente per rivincere il titolo, perso di appena 2 punti. La McLaren torna a vincere il Mondiale piloti dopo 17 anni.

Ai piedi del podio si piazza la Ferrari di Charles Leclerc che ha provato a rendere complicata la vita dei primi tre. Dietro di lui la Mercedes di George Russell, quinta, che precede l'Aston Martin di Fernando Alonso e la Haas di Esteban Ocon. Ottava l'altra rossa di Lewis Hamilton dopo una buona rimonta dal 16esimo posto. A chiudere la top ten la Haas di Oliver Bearman e l'altra Aston Martin di Lance Stroll. Solo 15esima la Mercedes di Kimi Antonelli.

