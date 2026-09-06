

Roma, 6 set (Adnkronos) - "Kimi Antonelli ha realizzato un'impresa straordinaria mettendo a segno un nuovo risultato storico. Le mie congratulazioni e la stima che si deve a chi crede nei propri obiettivi con una determinazione incrollabile. Complimenti anche ad Aci, Fia, Formula 1 e a tutti gli organizzatori per l'eccellente lavoro fatto. Sempre stupende le nostre Frecce Tricolori. Un pensiero al grande Michael Schumacher, nel trentennale della sua prima vittoria a Monza con la Ferrari". Così il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, oggi al Gran premio di Monza.

Prima dell'avvio della gara, Fontana ha portato il suo saluto al presidente della Federazione internazionale dell'automobile Mohammed Ben Sulayem e ha incontrato, al Paddock F1, Stefano Domenicali, Jannik Sinner, Giorgio Chiellini, Matteo Berrettini. Il presidente della Camera ha inoltre fatto le congratulazioni ai ragazzi di PizzAut, visitando il loro stand.

