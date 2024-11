Roma, 14 nov. (Adnkronos) - Il tradizionale e glamour Gran Premio di Monaco rimarrà nel calendario della Formula Uno fino al 2031 dopo che è stata concordata un'estensione di sei anni dal 2025 con l'Automobile Club di Monaco (ACM), come comunicato dalla F1. Il Gp di Monaco faceva parte della prima stagione di F1 nel 1950 ed è presente dal 1955, diventando uno degli eventi sportivi più famosi al mondo. Leggende della F1 come Ayrton Senna, Michael Schumacher e Niki Lauda hanno lasciato il segno con vittorie nello stretto circuito cittadino. Quest'anno, Charles Leclerc, nato a Monaco, si è unito al gruppo con una gara emozionante nella sua gara di casa. "Sono felice che la Formula 1 continuerà a gareggiare a Monaco fino al 2031", ha affermato il presidente della F1 Stefano Domenicali.

"Le strade di Monte Carlo sono uniche e una parte famosa della Formula 1, e il Gran Premio di Monaco rimane una gara che tutti i piloti sognano di vincere". In precedenza si era ipotizzato che Monaco potesse essere rimossa dal calendario della F1 o che potesse semplicemente fare apparizioni sporadicamente. Nonostante il fascino, le gare nel Principato non sono state molto emozionanti poiché i sorpassi sono molto difficili, soprattutto con le attuali auto di F1 più grandi. La prossima stagione, il Gp di Monaco si svolgerà il 25 maggio, mentre dal 2026 la gara si disputerà nel primo fine settimana completo di giugno.