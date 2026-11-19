

Milano, 19 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Grande partecipazione per la XV edizione di Expo Training: 30mila partecipanti, 10mila colloqui di lavoro e 170 tra convegni e workshop. Si chiude con questi numeri l’appuntamento che il 18 e 19 novembre ha riunito all’Allianz MiCo di Milano studenti, famiglie, scuole, università, enti di formazione, istituzioni e imprese. Due giornate dedicate all’orientamento, alle competenze e all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, all’interno di una superficie espositiva di 40mila metri quadrati.

“I risultati di questa edizione dimostrano quanto siano necessarie iniziative capaci di creare processi virtuosi: mettere in relazione scuole, famiglie, imprese e istituzioni permette di trasformare il confronto in opportunità concrete”, dichiara Carlo Barberis, sociologo e presidente di Expo Training.

“Ma perché questi processi producano effetti duraturi - avverte - serve una svolta culturale. L’orientamento deve iniziare prima delle scelte scolastiche e la formazione deve accompagnare tutta la vita professionale. Dobbiamo aiutare i giovani a riconoscere le proprie attitudini e a conoscere gli sbocchi dei diversi percorsi, dando pari dignità alla formazione tecnica e professionale. Allo stesso tempo, le imprese devono essere parte attiva di questo impegno, contribuendo a costruire le competenze di cui avranno bisogno. La transizione digitale rende questo cambiamento ancora più urgente. Occorre mettere le persone nelle condizioni di aggiornare le proprie competenze. Diecimila colloqui rappresentano altrettante occasioni di confronto tra candidati e aziende: il valore di un appuntamento come Expo Training sta anche nella possibilità di avviare relazioni che proseguano oltre la fiera. E' su questa continuità che dobbiamo lavorare, perché l’incontro tra formazione e lavoro diventi una pratica stabile”.



Il Job Day, attivo in entrambe le giornate, ha rappresentato uno dei principali punti di incontro della manifestazione, con colloqui di selezione, raccolta di candidature e contatti diretti con le aziende. Le attività sono state realizzate da Power training srl, operatore accreditato ai Servizi al Lavoro di Regione Lombardia, con il supporto della Rete Lavoro Expo Training, che riunisce agenzie per il lavoro, centri per l’impiego, enti accreditati, parti sociali e partner territoriali. Il programma ha affiancato alle opportunità occupazionali un ampio percorso dedicato a istruzione, formazione, lavoro, salute e sicurezza. Scuole secondarie, istituti tecnici e professionali, Its Academy, università ed enti hanno presentato percorsi di studio, laboratori e sbocchi professionali. Le 'officine di formazione' hanno offerto ad aziende, lavoratori e professionisti occasioni per conoscere strumenti e metodologie di aggiornamento e riqualificazione. A completare la manifestazione, l’Hub della Prevenzione, sviluppato nell’ambito di Expo Training ed Expolavoro&sicurezza, ha dedicato spazio alla salute e alla sicurezza sul lavoro, portando questi temi nel confronto sulle competenze e sulla qualità dell’occupazione.

Tra le presenze istituzionali di questa edizione, la Regione Calabria ha portato a Milano un modello che punta su eccellenza e innovazione. Oggi la Calabria si conferma una delle regioni più competitive del Mezzogiorno, con una serie di bandi particolarmente attrattivi per le aziende che intendono delocalizzare al Sud e programmi mirati per la formazione e l’informazione, pensati per accompagnare giovani, imprese e lavoratori nello sviluppo delle competenze. Una presenza che conferma come il dialogo tra formazione, lavoro e politiche territoriali possa diventare una leva concreta di crescita per tutto il Paese.

Tra gli espositori, hanno preso parte alla XV edizione di Expo Training: Afol, Associazione Consulenti del Lavoro, Atm, Centro per l’Impiego della Provincia di Milano, Cisl, Città Metropolitana, Confapi Lecco, Etn International, Formatemp, Ferrovie dello Stato, Inail, Iper La Grande i, Iveco Orecchia, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Mirasole, Parlamento Europeo, Power Training, Regione Calabria, Synergie Italia, Tecnomat, Uil, Unione Artigiani e oltre 120 aziende.

