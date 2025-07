Roma, 21 lug.- (Adnkronos) - “All'interno del padiglione italiano, un bellissimo padiglione, la Campania cercherà di rappresentare il meglio della propria storia, delle proprie tradizioni, della propria cultura, anche del proprio artigianato. Tra l'altro rappresenteremo una sintesi da quella che è la tradizione e l'innovazione, promuovendo anche per il settore agricolo per esempio la funzionalità alla salute delle nostre produzioni agroalimentari". Lo ha dichiarato Nicola Caputo, Assessore all'Agricoltura della Campania, alla guida della delegazione regionale in Giappone, in occasione di Expo Osaka 2025. "Insomma cerchiamo di rappresentare da un lato le bellezze dei nostri beni culturali, dei nostri paesaggi misti alla rappresentazione della qualità delle nostre produzioni artigianali e della funzionalità alla salute delle nostre produzioni agroalimentari" ha concluso Caputo.