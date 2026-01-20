Roma, 20 gen (Adnkronos) - L''aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 136 sì e 96 no, il Dl sulla continuità operativa degli stabilimenti dell'ex Ilva. Il provvedimento, approvato dal Senato, è legge.
Ex Ilva: via libera della Camera al Dl, è legge
20 gennaio, 2026 • 17:13
