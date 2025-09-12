

Roma, 12 set. (Adnkronos) - I Commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in as e di Ilva in as comunicano che “come richiesto dai soggetti proponenti, è stata disposta una proroga del termine per la presentazione delle offerte vincolanti relative alla procedura di cessione dei complessi aziendali già riconducibili a Ilva Spa”. Il nuovo termine è stato fissato al giorno 26 settembre 2025. La decisione “è stata assunta con l’obiettivo di consentire ai proponenti di completare la documentazione necessaria, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori coinvolti”. E' quanto si legge in una nota.

