

Milano, 27 ago. (Adnkronos) - L'ex amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, già archiviata dalla Procura di Milano, 'torna' nel registro degli indagati per bancarotta fraudolenta sulla gestione dell'ex Ilva di Taranto - come anticipato dalla Stampa e dalla Gazzetta del Mezzogiorno - e i magistrati sono pronti ad acquisire l'intera documentazione relativa al gruppo. Un'attività d'indagine che si muove in parallelo a quella della Procura di Taranto che già indaga sugli ex vertici dell'acciaieria.

Da quanto si apprende, il procuratore aggiunto di Milano Roberto Pellicano e il pubblico ministero Luigi Luzi hanno iscritto Morselli dopo il deposito da parte dei commissari straordinari della relazione di giugno in cui avrebbero individuato ipotesi di reato per condotte distrattive e falsi in bilancio. La giudice per le indagini preliminari Silvia Perrucci ha così acconsentito alla richiesta di riapertura del fascicolo dopo che un altro magistrato, il pm Pasquale Addesso, aveva chiesto l'archiviazione per l'indagine sulla bancarotta.

Oltre ai nuovi approfondimenti degli esperti, relativi a fatti risalenti all'inizio del 2024, la Procura di Milano, attraverso una delega di indagini e con la nomina di consulenti, darà il via a nuovi accertamenti, iniziando dall'acquisizione di documenti che potrebbe portare a individuare nuovi indagati e nuove ipotesi di reato legate a reati finanziari come il falso in bilancio.

