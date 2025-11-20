

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Il ministro Urso non è più nelle condizioni di gestire in prima persona una crisi complessa come quella dell’ex Ilva. Dopo mesi di proclami senza alcun riscontro, passi indietro e decisioni contraddittorie, è evidente che serve un cambio di passo. Urso lasci il campo e sia Palazzo Chigi ad assumersi finalmente la piena responsabilità di questa crisi, senza ulteriori indugi". Lo dice il responsabile Economia del Pd, Antonio Misiani.

"È indispensabile che il governo presenti subito un piano industriale serio, mettendo da parte il documento improvvisato presentato ai sindacati, che di fatto prefigurava la chiusura degli impianti e migliaia di esuberi. La priorità è affrontare anche il nodo ambientale, perché la salute dei cittadini e la tutela del territorio non possono essere sacrificati".

"L’esecutivo deve smetterla di rinviare e uscire dallo stallo. Serve una cordata industriale a leadership pubblica, con il coinvolgimento delle grandi imprese a partecipazione statale, per avviare la decarbonizzazione della produzione siderurgica, garantire la continuità operativa degli impianti e difendere l’occupazione. Ogni ulteriore esitazione sarebbe insostenibile. Il Partito Democratico con la segretaria Schlein ha manifestato la piena disponibilità a contribuire a una soluzione concreta e duratura. Il futuro della ex Ilva e della siderurgia è un tema strategico, faremo la nostra parte".

