Roma, 17 nov. (Adnkronos) - “L’incendio di questa notte è la classica goccia che fa traboccare il vaso: a Taranto urge fermarsi. L’Aia scaduta nell’estate 2023 all’ex Ilva non è stata rinnovata proprio perché mancavano palesi accorgimenti nel sito siderurgico, fra cui il piano antincendio". Così la vicepresidente della commissione Ambiente alla Camera Patty L’Abbate.

"Far ripartire il ciclo integrale a caldo è stato un errore imperdonabile del governo: Urso dovrebbe fare mea culpa. In generale, non si può tenere attiva una produzione decotta che risulta incompatibile con la salute dei cittadini. Meloni sull’ex Ilva non ha mai detto una parola, ma i tarantini non ne possono più. Serve uno stop immediato, perché la situazione è fuori controllo e vedere migliaia di persone costrette a barricarsi in casa per non respirare i fumi dell’acciaieria è inaccettabile”.