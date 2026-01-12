

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - “Esprimo il mio più profondo cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia dell’operaio che ha perso la vita nello stabilimento di Taranto. Una tragedia che colpisce tutta la comunità del lavoro”. Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Annamaria Furlan.

“Il mio sostegno – prosegue – va alla decisione di Fim, Fiom e Uilm di proclamare lo sciopero immediato: la sicurezza sul lavoro non può essere considerata una variabile secondaria né rinviabile. È evidente che occorra fare molto di più per tutelare l’incolumità dei lavoratori. La manutenzione degli impianti di produzione e la sicurezza nei siti – conclude Furlan – sono parte integrante del rilancio dell’ex Ilva. Su questo punto, come sul futuro del principale asset siderurgico nazionale, dal Governo si attendono ancora risposte chiare e concrete”.

