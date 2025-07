Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "In questi giorni in Parlamento abbiamo combattuto con la massima determinazione contro una norma che avrebbe rappresentato un ulteriore schiaffo ai diritti di chi lavora. Ce l’abbiamo fatta!". Così Giuseppe Conte sui social.

"Fratelli d’Italia ha ritirato l’emendamento-vergogna presentato al decreto Ilva che avrebbe calpestato i diritti di lavoratrici e lavoratori, rendendo praticamente impossibile ottenere stipendi non pagati e arretrati. Anziché presentare obbrobri simili la maggioranza si occupi di alzare gli stipendi, di introdurre il salario minimo, la settimana corta. Di migliorare redditi e qualità della vita dei lavoratori. Hanno già dichiarato che ci riproveranno. Ma ci troveranno sempre lì, pronti a contrastarli".