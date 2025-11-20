

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Ilva così chiude in pochi mesi. Ho gestito quel dossier portandolo alla migliore soluzione possibile, contratto blindato con il primo produttore di acciaio al mondo. Operazione fatta saltare dal Conte 2 per compiacere la Lezzi. Conte prima minacciò la madre di tutte le cause contro Mittal e poi ci fece una società insieme senza alcun vincolo su impegni e investimenti". Lo scrive su X il leader di Azione Carlo Calenda.

"L’ultima mazzata è arrivata da Urso che dopo aver fatto dieci comunicati trionfali su fantomatici investitori la sta abbandonando a se stessa. Perdere così il primo impianto industriale del Sud è una follia. Sono pronto a dare una mano a gestire un dossier sul quale ho passato due anni se il Governo lo ritiene utile. Perdere quell’asset sarebbe un disastro per l’interesse nazionale", conclude Calenda, indirizzando il tweet al profilo social della premier Giorgia Meloni.

