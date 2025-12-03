

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Bisogna che il governo la smetta con l’improvvisazione. Il ministro Urso ha presentato nel tempo tre piani diversi. L’ultimo è stato fallimentare e gli interlocutori sono scappati. I nostri poli Genova e Taranto potevano e dovevano essere il centro della produzione dell’acciaio in Europa. Ora purtroppo siamo in un’altra fase. Va evitata la chiusura. Noi abbiamo proposto che le aziende che si occupano di produzione dell’acciaio in Italia si mettano insieme e con il governo si ragioni di un rilancio della produzione. Invece il governo ha scelto politicamente di accompagnare lo smembramento dell’Ilva, tanto che ha aperto un tavolo su Genova ma non sul sito pugliese. Ma questa è una strada che porta alla chiusura di Taranto”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a Sky Tg Economia.

